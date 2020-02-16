إيران تضع شرطيَّن لعودة التفاوض مع أمريكا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن بلاده لن تقبل بالمفاوضات مع أمريكا تحت الضغوط والحصار المفروض منذ سنوات.

وأوضح روحاني، بأن بلاده جاهزة للتفاوض في حال عادت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الالتزام بالاتفاق النووي ورفعت الحصار المفروض على البلاد.

وجاءت كلمة حسن روحاني خلال مؤتمر صحفي بحضور وسائل اعلام محلية وأجنبية.

وقال: "لقد تجاوزت الضغوط الأمريكية القصوى، والأمريكيون أدركوا بأن سياستهم خاطئة تجاه إيران"، مشددًا على أن الشعب الإيراني صمد أمام كل الضغوط الأجنبية التي تعرض لها.

وأضاف: "لن نقبل بالمفاوضات تحت الضغوط، فقد جربنا للمرة الاولى الاقتصاد بدون عوائد النفط خلال العام الإيراني الذي أشرف على النهاية، مشيرًا إلى أن الاحصائيات تشير إلى الأفضل والفضل يعود إلى صمود الشعب الإيراني.

واعتبر الرئيس حسن روحاني، بأن العام المقبل سيكون عام تقدم وتطور للجمهورية الإسلامية "إيران".