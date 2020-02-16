حدث في غزة.. فريق الأقصى يفوز دون أن يلمس الكرة

انتزع فريق الأقصى فوزًا اداريًا (3 - صفر) على نظيره فريق العطاء ضمن منافسات الأسبوع الـ 19 من دوري الدرجة الاولى في قطاع غزة.

وكان من المقرر أن تقام المباراة على ملعب النصيرات البلدي بالمنطقة الوسطى ويعتبر ملعب النصيرات البلدي ملعب "فريق الأقصى"، وبالتالي فإن على الفريق الضيف أن يرتدي قميص يختلف لونه عن الفريق المضيف اذا تشابهت ألوان القمصان بين الفريقين.

وتفاجأ حكم المباراة هلال شبات، بعدم التزام الفريق الضيف (العطاء) بالقانون بتغير لون قميصه مما دفعه لمنحهم وقت قانونيًا وبعد انتهاء الوقت دون حدوث ذلك قرر الحكم تخسير (العطاء) اداريًا بثلاثة أهداف دون مقابل.

وبعد هذا العطاء من فريق العطاء تمكن الأقصى من رفع رصيده دون جهد ليصل إلى 27 نقطة في المركز السادس مؤقتًا.

أما فريق العطاء فبقي في المركز الثاني عشر والأخير برصيد 6 نقاط.