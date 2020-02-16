اصابة 3 "اسرائيليين" بفيروس كورونا القاتل

أعلنت وسائل الاعلام العبرية اليوم الأحد، أن اليابان أبلغت سلطات الاحتلال بإصابة 3 ركاب "إسرائيليين" بفيروس كورونا على متن السفينة السياحية دايموند برنسيس الراسية قبالة السواحل اليابانية.

وذكرت اذاعة الاحتلال بأنه تم نقل المصابين الثلاثة إلى أحد المستشفيات المحلية، فيما ستقوم وزارة الصحة "الإسرائيلية" بإرسال طبيب مختص إلى اليابان لمتابعة حالة المصابين.

يُشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، أطلقت اسم (كوفيد 19) على الفيروس بدلاً من كورونا المستجد، تجنبًا لربطه بمنطقة جغرافية أو حيوان أو جماعة، وتطالب الدول باعتباره العدو الأول للبشرية".

وقد تخطى عدد ضحايا الفيروس وفق آخر احصائية نشرتها السلطات الصينية، الى أكثر من 1665 قتيلاً، فيما بلغ عدد المصابين بلغ ثمانية وستين ألفًا وخمسمائة