طولكرم: حبس مواطن 7 سنوات بتهمتي هتك العرض والسرقة

أصدرت محكمة بداية طولكرم اليوم الأحد على المتهم "س - ف" حكمًا بالسجن لمدة 7 سنوات بتهمتي السرقة وهتك العرض.

واستند رئيس قاضي المحكمة عمار فزع وعضوية القاضي عبد المالك سمودي والقاضي فراس عبد الغني إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة طولكرم الأستاذ سعيد كلش.

وأوضحت الأدلة بأن التهمة الأولى ضد المواطن" س – ف" هي هتك العرض استنادا لأحكام المادة ٢٩٦/ ٢وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات

أما التهمة الثانية فهي السرقة استنادا للمادة 407 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس مدة 3 شهور.

وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات تقرر المحكمة دمج العقوبة وتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات.