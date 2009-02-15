المرأة لأول مرة في منصب نائب وزير في السعودية

فلسطين اليوم – قسم المتابعة

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، تعديلات واسعة، طالت مناصب حكومية، وأعادت تشكيل مجلس الشورى، ومرفق القضاء، وذلك بتعيين وزراء جدد في 4 حقائب وزارية، وتنصيب رئيس جديد للمجلس الأعلى للقضاء، وآخر للمحكمة العليا، وثالث لرئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وتضمنت التعديلات تعيين رئيس جديد لمجلس الشورى السعودي وإعادة تشكيل المجلس، كأول تشكيل له في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي تولى مقاليد الحكم في الأول من أغسطس (آب) 2005، إذا شمل التشكيل دخول 81 عضوا جديدا، واستمرار 69 آخرين في مواقعهم، مشكلين 150 عضوا إجمالي أعضاء المجلس في دورته الخامسة. وطالت هيئة كبار العلماء، سلسلة التعديلات التي تم الإعلان عنها بعد ظهر أمس السبت، حيث تم توسيع دائرة أعضاء المجلس إلى 20 عضوا يمثلون كافة المذاهب السنية، يرأسهم مفتي عام السعودية.

ولأول مرة، تتولى المرأة السعودية منصبا رفيعا، إذ أمر الملك عبد الله بتعيين نورة الفايز، نائبا لوزير التربية والتعليم لتعليم البنات، بالمرتبة الممتازة، فيما تم تعيين محافظ جديد لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، كما تم تعيين رئيس جديد لهيئة حقوق الإنسان الحكومية، هو الدكتور بندر العيبان، خلفا لتركي السديري.

وأصدر الملك عبد الله، أوامر بإعفاء الدكتور حمد المانع من منصبه كوزير للصحة، وتعيين الدكتور عبد الله الربيعة وزيرا جديدا للقطاع. كما شملت الإعفاءات، إياد مدني وزير الثقافة والإعلام، والدكتور عبد الله بن عبيد وزير التربية والتعليم، والدكتور عبد الله آل الشيخ وزير العدل، الذي تم تعيينه رئيسا للشورى خلفا للدكتور صالح بن حميد، الذي تم تعيينه رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، بدلا من الشيخ صالح اللحيدان.