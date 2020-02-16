3141 مسافراً تنقلوا في كلا الاتجاهين عبر معبر الكرامة

أكدت الإدارة العامة للمعابر والحدود اليوم الأحد أن 3141 مسافراً تنقلوا في كلا الاتجاهين أمس السبت عبر معبر الكرامة، الرابط بين الضفة الغربية والأردن.

و قالت إن عدد المغادرين بلغ 1521 مسافر، فيما بلغ عدد القادمين 1620 مسافر، والمرجعين بلغ عددهم 4 مسافرين.

كما أشارت الادارة الى انه من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم الاحد من الساعة السابعة والنصف صباحاً ولمدة 24 ساعة في كلا الاتجاهين، مشيرة الى أن الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.