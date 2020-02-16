​​​​​​​الوفد الفني المصري يزور حدود غزة مجدداً اليوم ...فماذا يتابع في تلك المنطقة؟

يعود الوفد الفني المصري اليوم الاحد 16/2/2020 ، لزيارة المنطقة الحدودية مع قطاع غزة بعد يوم واحد من زيارته لنفس المنطقة، لمتابعة القياسات وأعمال المساحة في تلك المنقطة.

وبينت المصادر المصدر أن تلك الزيارة ليست الأولى من نوعها، إذ يوجد مهندسون مصريون منذ الثلاثاء الماضي يقومون بأعمال القياس والتجهيز لطريق أسفلتي على طول الجدار.

وأكدت مصادر للجزيرة اليوم عن اعتزام الجانب المصري إنشاء طريق أسفلتي على طول الحدود مع قطاع غزة من الجانب الفلسطيني ، ويمتد الطريق من ساحل البحر حتى معبر كرم أبو سالم على مساحة تقدر بحوالي 13 كيلو مترا تقريبا.

وكشف المصدر أيضا أنه قبل عدة سنوات جرى الحديث عن تعبيد الطريق بين مصر وغزة من الجانب الفلسطيني بتمويل مصري كامل بحجة السيطرة الأمنية بشكل قوي على الحدود، خاصة أن الدوريات الفلسطينية يعترضها الكثير من الحفر والانهيارات الموجودة بالتربة بسبب تفجير الأنفاق وإغراقها بالمياه سابقا من قبل الجيش المصري.

وتأتي زيارة الوفد الفني المصري الدورية لتلك المنطقة في ظل إنشاء جدار خرساني يبلغ طوله 6 أمتار بين غزة ومصر بوتيرة متسارعة.