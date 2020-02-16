تشكيل لجنة إيرانية عراقية لملاحقة المتورطين في اغتيال سليماني

اتفقت إيران والعراق على تشكيل لجنة مشتركة لملاحقة المتورطين في عملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني السابق، الذي اغتاله الطائرات الامريكية في العراق مطلع شهر يناير الماضي.

وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية، انه جرى عقد اجتماع اليوم الأحد بين مساعد وزير العدل الإيراني للشؤون الدولية وحقوق الإنسان، محمود عباسي، من جانب ونائب المدعي العام العراقي، ضاري جابر فرهود، ومدير دائرة شؤون حقوق الإنسان والتعاون الدولي في وزارة العدل العراقية، كامل أمين هاشم، من جانب آخر، جرى خلاله الاتفاق على تشكيل اللجنة لملاحقة قتلة سليماني.

ووصف عباسي، أثناء الاجتماع، اغتيال سليماني بالجريمة و"عملا خطيرا". مؤكداً أن اغتيال سليماني والمهندس "ستتم متابعته قضائيا من قبل إيران والعراق في المحافل الدولية"، وتقدم باقتراح تشكيل لجنة مشتركة بين الدولتين لـ "المتابعة القانونية والقضائية" في القضية.

من جانبه، صرح نائب مساعد المدعي العام العراقي بأن الجهاز القضائي العراقي "تابع ومنذ الوهلة الأولى" موضوع التحقيق في اغتيال سليماني ورفاقه، مؤكداً أن اقتراح مساعد وزير العدل العراقي بشأن تشكيل اللجنة المشتركة "قابل للنقاش والمتابعة".

من جانبه، أشار المدير العام لحقوق الإنسان في وزارة العدل العراقية إلى إمكانية "متابعة إجراءات الإدارة الأمريكية" بشأن اغتيال سليماني والمهندس في المحاكم الأوروبية ومجلس الأمن الدولي، مضيفا، حسب "إرنا"، أن "هذا العمل إجرامي ويمكن مقاضاته بموجب القانون المحلي الأمريكي".

في غضون ذلك، أعلن رئيس السلطة القضائية في إيران، آية الله إبراهيم رئيسي، عن تشكيل ملف في مكتب المدعي العام بطهران لمتابعة قضية اغتيال سليماني، لافتا إلى تكليف القضاة بمتابعة هذه القضية بالتعاون مع معاونيه الشؤون الدولية في السلطة القضائية ووزارة الخارجية.

وتابع رئيسي، حسب "إرنا": "هذا الملف سيتم البت فيه بالتعاون مع كبار مسؤولي الجهاز القضائي في العراق، وسنتابع هذا الأمر بشكل جاد، وننتقم من قتلة الشهيد سليماني".