بالأسماء: الداخلية تنشر كشف جديد للسفر عبر معبر رفح البري

أعلنت وزارة الداخلية و الامن الوطني بقطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين سيكون للمسافرين من الحافلة (13) من كشف (2020/4)، بالاضافة الى الحافلتين الأولى (جوازات مصرية)، والثانية من الكشف الجديد (2020/5).

و دعت الوزارة المسافرين الواردة اسماؤهم في الكشوفات المذكورة الى التواجد صباح غدٍ الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما أشارت الى أن رفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

و نوهت الوزارة الى أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط، داعية المسافرين للالتزام بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.

كما دعت لحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

لمطالعة الكشف الجديد 5/2020 من هنا.