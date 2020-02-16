أربعة قضايا ستناقشها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الليلة

تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اجتماعا تشاوريا، اليوم الأحد ، لبحث آخر المستجدات المتعلقة بالتحركات الفلسطينية والخطوات اللاحقة لما تم في الأمم المتحدة وإعلان قائمة الشركات العاملة في المستوطنات.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات لإذاعة الاحتلال إن هناك أربع قضايا رئيسية مطروحة على جدول أعمال الاجتماع: الأولى تتعلق بوفد منظمة التحرير الذي سيتوجه إلى غزة ولم يتلق أي رد بعد، والثانية قضية الشركات الدولية العاملة في المستوطنات، والقضية الثالثة الجنائية الدولية ومتابعة ملفاتها.

وأضاف عريقات، ان القضية الرابعة هي المتابعة لما بعد مجلس الأمن، خاصة أن هناك قرارا من المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز يجري التشاور حوله، معربا عن أمله بأن يتم التصويت عليه قريبا، إلى جانب العمل من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات.