بعد إغلاقه لشهور على إثر خلافات: فتح البرنامج الوطني لوزارة التنمية بين غزة ورام الله

استأنفت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الأحد 16/2/2020، عملها المشترك بين رام الله وغزة، بفتح البرنامج الوطني الذي كان مُغلقاً منذ عدة شهور.

وأوضح الوكيل المساعد لوزارة التنمية في رام الله أكرم الحافي، أن اليوم سيتم فتح البرنامج الوطني بين غزة ورام الله، الذي أغلق لعدة شهور، بعد خلافان نشبت بين غزة ورام الله حول طبيعة العمل.

وأضاف الحافي في تصريحات لإذاعة القدس تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن البرنامج سيعمل بشكل تجريبي اليوم، فيما سيتم تفعيله بشكل عملي منذ يوم غدٍ الاثنين.

ومن المقرر، أن يزور وفد من رام الله على رأسه الوكيل المساعد بوزارة التنمية الاجتماعية للمحافظات الجنوبية أكرم الحافي ومدراء عامون من المحافظات الشمالية لمحافظات غزة لترتيب الوزارة وحل القضايا التي تهم مستفيدي وزارة التنمية.

ويخدم البرنامج الوطني، نحو 71 ألف عائلة فقيرة في قطاع غزة، حيث كان يعمل على الدوام وطوال فترة عمل الوزراء السابقين منذ عام 2011م، وهو أحد البرامج التي تعمل بشكل وحدوي بين الضفة وغزة.

وبشأن صرف شيكات الشؤون الاجتماعية، أكد الحافي أنه لم يتم تحديد موعد لصرف الشيكات حتى الآن.

وأشار الحافي إلى أن وزارته أعادت بعض الأسر المحجوبة من الاستفادة من برنامج المساعدات النقدية "مخصصات الشؤون" خلال الدفعة الأخيرة، حيث أعيدت الأسر التي لديها دخل واحد ولكن عندها أكثر من حالة مرضية.

وبين الحافي، أنَّ عدداً من الأسر التي لازالت محجوبة (حُجِبَتْ خلال الدفعة الأخيرة) جاري العمل على دراسة ملفاتها وأوضاعها.