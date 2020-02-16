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بالتفاصيل: معلمون فلسطينيون للعمل في قطر ومالديف

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:41 - 16 فبراير 2020
طائرة قطرية طائرة قطرية
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أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاحد 16/2/2020، عن بدء إجراءات دولة قطر وجمهورية المالديف لاستقدام معلمين فلسطينيين للعمل لديهما في سلك التعليم، وذلك حسب نظامي الإعارة (لمعلمي الحكومة) .

وعن الوظائف التي عنها الوزارة وتشمل تخصصات اللغة العربية والرياضيات والفنون البصرية والحاسب الآلي للذكور والإناث، والعلوم الاجتماعية للذكور فقط، فيما تشمل الوظائف الإدارية الاختصاص في العلاج الطبيعي والوظائفي للذكور والإناث.

أما فيما يتعلق بالوظائف في المالديف؛ بيّنت "التربية" أن الوظائف المطلوبة هي تعليم القرآن الكريم، واللغة العربية.

ودعت الوزارة المعنيين بالتقدم لهذه الوظائف لزيارة موقعها الإلكتروني www.moe.pna.ps للاطلاع على الشروط وآليات تقديم الطلبات والمواعيد النهائية للتقديم، وكامل التفاصيل.

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