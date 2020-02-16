قطر : حل الازمة مع السعودية فشلت

أعلن وزير الخارجية القطري، امس السبت 15/2/2020 عن فشل حل الازمة مع السعودية بعد ثلاثة سنوات ، مؤكداً ان قطر منفتحة على اي جهد لحل هذه المشكلة.

قال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن "للأسف الجهود لم تنجح وعُلقت مطلع يناير، وقطر غير مسؤولة عن ذلك".

وكانت المباحثات التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول هي أول بارقة تحسن في الخلاف الذي قطعت على إثره السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات السياسية والتجارية وروابط المواصلات مع قطر في منتصف 2017.

وشدد الوزير القطري على أن منطقة الشرق الأوسط بحاجة إلى اتفاقية أمنية وهناك 42 مليون نسمة يحتاجون للمساعدة في منطقتنا وآخرون يعانون من الفظاعة”.