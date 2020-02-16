برشلونة يفوز على خيتافي بهدفين ويتصدر الليغا مؤقتا

حقق نادي برشلونة الأسباني فوزاً على ضيفه خيتافي في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الكامب نو أمس، بهدفين في إطار الجولة 24 من عمر الدوري المحلي الليغا، ليتصدر بذلك الدوري مؤقتاً.

وأحزر أصحاب الأرض الهدف الأول في الدقيقة 34 عبر الفرنسي أنطوان غريزمان الذي استغل تمريرة حاسمة من نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي. وأضاف سيرجيو روبيرتو الهدف الثاني لبرشلونة بعد متابعته لعرضية غريزمان في الدقيقة 39.

وتمكن خيتافي في الشوط الثاني من إحراج برشلونة على أرضه حيث أحرز هدفه الوحيد في الدقيقة 66 عبر اللاعب أنخيل رودريجز الذي يضعه برشلونة في قائمة اهتماماته لتعويض غياب لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي في حال سماح الاتحاد الإسباني لبرشلونة بإجراء تعاقد استثنائي إذا ما تأكد غياب ديمبلي حتى نهاية الموسم.

وبهذه النتيجة أضاف برشلونة ثلاث نقاط لرصيده ليصبح 52 نقطة، متساويا مع غريمه ريال مدريد في عدد النقاط، لكن تتبقى مباراة للأخير حيث سيواجه ريال سوسيداد على أرضه مساء الأحد.