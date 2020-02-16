العراق: سقوط عدة صواريخ قرب السفارة الأمريكية

قال مصدر عسكري امريكي ، ان عدة صواريخ سقطت قرب السفارة الأمريكية في بغداد في صباح اليوم الأحد 16/2/2020، دون وقوع أضرار أو إصابات.

وقالت المصادر ان صفارات الانذار دوّت في أنحاء مجمع السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء المحصّنة، وفقا للمصدر الأمريكي ولدبلوماسي يقيم في منطقة قريبة.

وكانت السفارة الأمريكية في بغداد وقواعد تضم قوات أمريكية في العراق تعرّضت إلى 19 هجوم صاروخي منذ نهاية تشرين الأول/اكتوبر الماضي .

سقط صاروخ كاتيوشا في قاعدة عسكرية الخميس الماضي حيث كان يتمركز فيها جنود أمريكيون في كركوك في شمال العراق، من دون أن يؤدي إلى وقوع خسائر في الأرواح.

وهو الهجوم الأول على القاعدة منذ استهدافها بثلاثين صاروخاً في 27 كانون الأول/ديسمبر، ما تسبّب بمقتل متعاقد مدني أمريكي وبتصعيد بين واشنطن وطهران على أرض العراق.