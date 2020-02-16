ضحاياه تخطوا 1600..هل يصل "فيروس كورونا" لكل دول العالم..؟

تخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الصين حاجز 1600 شخص اليوم، فيما نصحت منظمة الصحة العالمية جميع دول العالم بالاستعداد لوصول حالات إصابة بفيروس كورونا إليها.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام المنظمة، إن تفشي الفيروس لا يزال يشكل "حالة طوارىء" بالنسبة للصين.

وقد زادت ضحايا فيروس كورونا في الصين 139 مصابا في مقاطعة هوبي مركز انتشار الفيروس.

فيما سجلت اللجنة الصحية بالمقاطعة في تقريرها اليومي 1843 إصابة جديدة بالفيروس، وهو ثالث يوم يشهد انخفاضا في الإصابات التي يتم الإبلاغ عنها في هوبي، ليتجاوز بذلك العدد الإجمالي للإصابات في عموم الصين أكثر من 66 ألفا.

وغالبية حالات الوفيات الجديدة هي في إقليم هوبي، وسط الصين، خاصة ووهان، عاصمة الإقليم.

وقد أعلنت فرنسا السبت عن أول حالة وفاة بسبب الفيروس في أوروبا، وقالت إنها لسائحة صينية مسنة.

وتلك رابع حالة وفاة خارجبر الصين بعد إعلان ثلاث وفيات في القارة الآسيوية في كل من هونغ كونغ والفلبين واليابان.

وأعلنت ماليزيا اكتشاف إصابة سائحة أمريكية، قدمت إليها من كمبوديا، حاملة الفيروس. وكانت السيدة ضمن ركاب سفينة سياحية ترسو في المياه الكمبودية الآن.

وتبلغ السيدة من العمر 83 عاما، حسبما قالت وزارة الصحة الماليزية، التي أشارت إلى أن السائحة استقلت طائرة من كمبوديا إلى ماليزيا الجمعة.

وكانت السفينة السياحية "ذي ويستردام"، التابعة لشركة أمريكية هولندية، قد رست في ميناء سيهانوكفيل، في كمبوديا، الخميس الماضي بعد أن رفضت عدة دول رسوها في أي من موانيها خوفا من احتمال أن يكون أحد الركاب حاملا للفيروس.

وتعتزم الولايات المتحدة إرسال طائرة لإجلاء رعاياها من على متن سفينة دايموند برنسيس التي تخضع للحجر الصحي في اليابان منذ الثالث من الشهر الحالي بسبب انتشار الفيروس.

وأكدت وزارة الصحة اليابانية وجود 67 حالة إصابة جديدة بالفيروس بين الركاب ليصبح مجموع الإصابات عليها 285 من أصل 3500 شخص.

ويعيش في ووهان الصينية التي انتشر منها فيروس كورونا نحو 11 مليون شخص، وبدأ تفشي الفيروس فيها في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي ليصل إلى 24 دولة خارج الصين .

وظهرت أكثر من 2500 إصابة جديدة في الصين وحدها في الـ 24 ساعة الماضية فقط.، رغم تطمينات بثتها الحكومة الصينية حول احتواء المرض.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قد قال إن بعثة تقودها المنظمة إلى الصين ستبدأ عملها، في التحقيق في تفشي المرض الأحد المقبل، مع التركيز على كيفية انتشار الفيروس وشدته.

وستبحث البعثة، التي تتكون من 12 عضوا دوليا و 12 من نظرائهم الصينيين، في كيفية ومتى أصيب أكثر من 1700 عامل من الأطقم الطبية بالفيروس.