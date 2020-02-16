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حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأحد 16/2/2020

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:15 - 16 فبراير 2020
حالة الطرق في قطاع غزة حالة الطرق في قطاع غزة
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أكدت الإدارة العامة لشرطة المرور أن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأحد 16/2/2020 ، تشهد حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على المفترقات والشوارع الرئيسة.

ونوهت الإدارة، إلى وجود سوق الشيخ زايد شمال غزة وسوق المغازي في محافظة الوسطى وسوق عبسان الجديدة في خانيونس، متمنيةً من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة أمان و كافية.

كما بينت الإدارة، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

وذكرت أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والآخرين للخطر.

وقد سجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادث مروري واحد فقط لم ينتج عنه أي إصابات سوى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

 

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