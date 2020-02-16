أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم 16/2/2020

تواصل أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 16/2/2020، الانخفاض في الأسواق المحلية في فلسطين.

وتعاني أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، من الانخفاض منذ ما يقارب الشهر.

وتهتم شريحة كبيرة من المواطنين بأسعار صرف العملات مقابل الشيكل، خاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 16/2/2020وفقاً لبنك فلسطين:

شراء

3.4200 دولار/ شيكل

4.8200 دينار / شيكل

3.7150 يورو/ شيكل

0.7075 دولار / دينار

1.0750 يورو/ دينار

بیع

3.4600 دولار/ شيكل

4.8900 دينار / شيكل

3.7550 يورو/ شيكل

0.7100 دولار / دينار

1.1950 يورو/ دينار