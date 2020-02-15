الاحتلال يتخذ قراراً بتشديد الحصار على غزة من 3 بنود

أعلنتْ قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، تشديد حصارها على قطاع غزة والتراجع عن بعض التسهيلات التي قدمها الاحتلال الإسرائيلي على وقع تصعيد الموقف الميداني في غزة، على خلفية سقوط صاروخين على مستوطنة أشكول.

وأعلن منسق الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة كميل أبو ركن في تصريحٍ مقتضب إلغاء مساحة الصيد في بحر قطاع غزة، إلى جانب إعادة 500 تصريحٍ تجاري، ووقف إدخال الأسمنت.

واشترط كميل أبو ركن إعادة التسهيلات المقدمة لقطاع غزة بمدى التزام الفصائل الفلسطينية بغزة بالهدوء.

في السياق، زعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي إطلاق صاروخين من قطاع غزة مساء اليوم السبت، سقطا في مناطق مفتوحة في "أشكول".

وادعى المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنَّ قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من قطاع غزة باتجاه المستوطنات.

وأشار المتحدث العسكري أنَّ سقوط الصاروخين لم ينتج عنه أي إصابات في صفوف المستوطنات.