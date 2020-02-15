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القضاء البحريني يصدر حُكماً بالسجن على بحرينيين حرقوا العلم الإسرائيلي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:19 - 15 فبراير 2020
حرق العلم الإسرائيلي حرق العلم الإسرائيلي
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أصْدَرَ القضاء البحريني اليوم السبت، حكماً بالسجن ثلاث سنوات، بحق عددٍ من المواطنين البحرينيين لإحراقهم العلم الإسرائيلي خلال فعالية في البحرين.

وأوضحت صحيفة البلاد البحرينية أنَّ القضاء البحريني أصدر حكماً بالسجن ثلاث سنوات على تجمهر أقدم على حرق العلم الإسرائيلي.

وذكرت الصحيفة ان أحد المُدانين طعنوا بالحكم، إلا أن محكمة الاستئناف العليا أيدت سجنه ثلاث سنوات، بحجة المشاركة في الإخلال الأمني.

الجدير بالذكر أنَّ صحيفة "هآرتس" العبرية قد كشفت مؤخراً بأن رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو يستعجل الكشف عن علاقات له مع دول عربية، مع ترجيحات قوية بأن يظهر في لقاء مع العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة قريبا.

 

 

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