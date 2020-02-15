تعرف على الحالة الجوية في فلسطين خلال الأيام القادمة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس يوم غد الأحد، مستقراً تماماً مع انخفاض واضحٍ في درجات الحرارة.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية بدء اختلاف درجات الحرارة بدءًا من ساعات الفجر الأولى، إذ تتكاثر الغيوم وتنخفض الحرارة وتنشط سرعة الرياح بشكل تدريجي، مع توقعات بتساقط الأمطار في ساعات النهار من يوم غد الأحد في مناطق مختلفة من فلسطين المحتلة.

أما يوم غدٍ الإثنين، فمن المرجح أن تسود أجواء باردة وتكون الحرارة دون معدلاتها السنوية بقليل وتبقى الفرصة سانحة لسقوط امطار في مناطق مختلفة من فلسطين المحتلة.

ويوم الثلاثاء المقبل فمن المتوقع أن تشهد فلسطين استقراراً بشكلٍ مؤقت في ساعات النهار والمساء.

أما يوم الأربعاء، توقعت الأرصاد الجوية هطول الأمطار في ساعات الليل المتأخر وفجر يوم الأربعاء.