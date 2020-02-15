كوريا الشمالية تعدم مسؤولا كبيراً للاشتباه بإصابته في كورونا

أقدمت السلطات الكورية الشمالية اليوم السبت، على إعدام مسؤولٍ كبيرٍ في الدولة للاشتباه بإصابته في فيروس كورونا، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن السلطات الكورية الشمالية أعدمت المسؤول بسبب ذهابه إلى حمام عمومي وكان من المفترض أن يكون في الحجر الصحي، لافتةً أن السلطات المتواجدة في المكان أطلقت الرصاص تجاهه بشكل مباشر خشية من أن ينشر العدوى في المكان.

وأوضحت أنه سبق وأن وضع المسؤول التجاري في العزل بعد عودته من رحلة إلى الصين، مشيرةً إلى أنَّ السلطات نوهت عليه بضرورة عدم الخروج من الحجر الصحي، وأنَّ خروجه منه يعني أنَّ ذلك سيكلفه حياته.

يشار إلى أنَّ التقارير لم تؤكد بعد اصابة حالات بفيروس كورونا في بيونغ يانغ، بيد أن خبراء يقولون إن وجوده في البلاد قد يمثل كارثة، للنقص الحاد في المستهلكات الطبية.