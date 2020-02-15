عريقات يكشف النقاب عن خطوات "عباس" المقبلة لمواجهة صفقة القرن

كَشفَ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، النقاب عن الخطوات القادمة لمواجهة الرؤية الأمريكية لتسوية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن".

وأكَّد عريقات في تصريحات صحفية أن السلطة بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس تسعى لعقد مؤتمر دولي للسلام، لمواجهة "صفقة القرن".

وأوضح عريقات أن الرئيس عباس طلب من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش عقد مؤتمر دولي للسلام، تنطلق منها المفاوضات على أسس قرارات الشرعية الدولية“، مشيراً إلى انَّ الرئيس سيوجه رسائل ودعوات رسمية إلى كلٍ من روسيا والإتحاد الأوروبي.

في السياق، بيَّن عريقات أنَّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستعقد لقاءً تشاوريا يوم غدٍ الأحد لمناقشة أربعة ملفات مهمة، في ظل توجهات القيادة الفلسطينية لمواجهة صفقة القرن، وسيناقش الاجتماع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن، ومشروع قرار المجموعة العربية ودول عدم الانحياز في مجلس الأمن.