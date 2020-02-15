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ليبرمان يشن هجوماً كاسحاً على نتنياهو ويدعوه للتنحي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:57 - 15 فبراير 2020
ليبرمان ونتنياهو ليبرمان ونتنياهو
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شنَّ رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان هجوماً لاذعاً ضد رئيس حكومة تسيير الاعمال بنيامين نتنياهو، قائلاً "عهد نتنياهو انتهى إلى الأبد".

وأوضح ليبرمان في تصريحات صحفية اليوم السبت أنَّ المرحلة الحالية تشهد انتهاء عهد نتنياهو مرة وإلى الأبد، داعياً إياه لأن يتنحى عن الحكم، قائلاً "إذا تقاعد نتنياهو، فسيكون من السهل للغاية تشكيل ائتلاف".

ولفت إلى أنه لا يفهم العلاقة بين اليمين ونتنياهو "لقد جلس مع عرفات والطيبي ووقع اتفاقية الخليل، وصوت لفك الارتباط، فهل هذا يميني؟.!".

وأشار ليبرمان أنَّ الحل الأمثل لنتنياهو أن يتنحى عن الحكم مطلقاً، وأن يتيح المجال للأحزاب الأخرى للمشاركة في الحكومة المقبلة.

 

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