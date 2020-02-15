"أنا توجيهي" ينطلق مجدداً بتقنية التلفزيون و يغطي كافة محافظات الوطن

انطلق قبل عدة أيام البرنامج التعليمي "أنا توجيهي"، الذي يُبث عبر اذاعة القدس، و تتابعه شريحة واسعة من طلبة الثانوية العامة، بعد النجاح الذي حققه البرنامج خلال السنوات الماضية، من خلال تقديم شرح و مراجعة مفيدة للطلبة قبل بدء الامتحانات النهائية.

و حول هذا البرنامج أوضح معده و مقدمه، الخبير في شؤون التعليم، الاستاذ محمد الحطاب أن البرنامج في هذا العام 2020، يتميز بأنه يعتمد على البث المباشر عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك بتقنية التلفزيون، كما أنه يتم ارفاق بعض الأوراق و الرسومات و الشروحات لتوضيح الشرح في بعض الدروس، مشيرا الى أن الطالب من خلال هذه الميزة يستطيع أن يسمع و يرى ما يتم تناوله من مواضيع دراسية.

و أضاف الحطاب في حديث لــ "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية": "لقد استطاع البرنامج من خلال البث المباشر ان يغطي جميع المناطق في محافظات الوطن، بعد أن كان بث الاذاعة يصل و يغطي فقط المناطق الجنوبية من الضفة".

و أشار الى أن البرنامج سيفرد مساحات واسعة لمباحث دون أخرى نظراً لأهميتها، لافتاً الى أنه سيتم تنظيم جدول الدروس و الحصص قبل بث الحلقات بوقت، بحيث يمكن للطالب أن يعرف موعد بث هذا الدرس و أن يستعد له جيداً.

و وجه الحطاب نصائح و ارشادات لطلبة الثانوية العامة، من بينها:

وضع خطة أو ورقة عمل من خلالها يعرف كيف ينجز منهجه فيما تبقى من وقت خلال هذا العام الدراسي، مشيراً الى أنه إن لم يبدأ الطلبة الدراسة من الآن سيواجهون مشكلات كبيرة خلال الأيام المقبلة.

و لطلبة الثانوية العامة في الفرع العلمي، أوصى الحطاب الطلبة بإعطاء كافة المواد الدراسية حقها من وقتهم، و ألا يهملوا مواد لحساب مواد أخرى، مثلاً: إن بعض الطلاب يهملون اللغة العربية و التربية الدينية لحساب الرياضيات و المواد العلمية الأخرى، مما يؤثر على تحصيلهم في الامتحانات في تلك المواد، و بالتالي يؤثر ذلك في توازن معدلاتهم التراكمية.

أما فيما يتعلق بطلبة الفرع الأدبي، قال الحطاب إن الكثير من طلبة هذا الفرع يعتقدون أنه لا زال أمامهم متسع من الوقت، لكنهم مخطؤون، لافتا الى ان المواد الاساسية في الفرع الادبي تحتاج جهداً و مثابرة و وقتاً أكبر مما يعتقدون.

كما أكد على أن استديو البرنامج مفتوح في أي وقت أمام أي طالب للحضور و الاستماع الى ما يتم طرحه من مواد دراسية.

و اضاف أن حلقات البرنامج يتم رفعها مسجلة على صفحة البرنامج "أنا توجيهي" على الفيسبوك للطلبة الذين تفوتهم بعض الحلقات.

مراسلتنا استطلعت اراء بعض الطلبة حول رأيهم في البرنامج، و مدى استفادتهم منه، لا سيما طلبة الثانوية العامة من السنوات السابقة، حيث أكدت الطالبة "آلاء" بأن اهم ما يميز البرنامج هو أنه يقدم مراجعات للطلبة، كما أنه يساعدهم في فهم الكثير من النقاط التي يكون صعب عليهم أن يتقنوها في المباحث المختلفة.

لكنها اضافت بأن طلبة الثانوية العامة لا يحصلون على الفائدة في كافة المواد الدراسية، و خصوصاً في مبحث الرياضيات، مطالبة بوضع تصور لهذا المادة يمكن من خلاله تقديم الفائدة للطلبة بشكل أكبر.

و في معرض رده على اقتراح الاء، أشار الحطاب الى أن مبحث الرياضيات على وجه الخصوص يحتاج لجهد و وقت اكبر من المواد الأخرى، كما أن المادة تحتاج للتمارين و الممارسة في الحل، مشيراً الى أن طابع البرنامج و وقته لا يسمح بذلك.

بدورها قالت الطالبة "غيداء": "إن هذا النوع من البرامج يُفيد الطلبة كثيراً، و خصوصاً في أيام المراجعات النهائية، حيث أنه الطالب بامكانه مراجعة المواد الدراسية من خلال الاستماع الي حلقات البرامج في المواد المختلفة.

و أشارت الى أن المدرسين الذين يستضيفهم البرنامج يركزون على المواضيع المهمة، و التي هي مواضع اسئلة في الامتحانات، و يقدمون النصح للطلبة في كيفية التعامل مع الاسئلة و الامتحانات بشكل عام.

و وجهت الشكر الى القائمين على البرنامج، داعية الطلبة لمتابعته باستمرار لما فيه من فائدة كبيرة، و خصوصاً في الأيام التي تسبق الامتحانات.

و كانت وزارة التربية و التعليم أعلنت عن الجدول الرسمي لامتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" للعام 2020 الدورة الأولى.

وأكدت الوزارة، أن امتحانات الثانوية العامة للعام 2020 في فلسطين ستنطلق يوم السبت الموافق 30 مايو 2020 بمادة التربية الدينية والفقه الاسلامي، على أن تنتهي يوم الأربعاء 17 يونيو 2020 بمادة تكنولوجيا المعلومات والريادة والأعمال.