بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد 2020/2/16

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد 2020/2/16.

وقالت الداخلية في بيان صحفي لها، إن السفر سيكون للحافلات من العاشرة حتى الثالثة عشر (الرقم 150) من كشف (2020/4).

ودعت المسافرين للتواجد صباح الأحد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

ونوهت الداخلية، إلى انه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط، مشددة على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.

وطالبت المسافرين بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

للاطلاع على أسماء المسافرين من كشف (2020/4) اضغط هنـــــــــا