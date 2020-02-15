الاحتلال يعزل أسير في سجن نفحة بعد القاء خطبة الجمعة

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم السبت، إن إدارة سجن نفحة الصحراوي عزلت الأسير محمد محمود عبد أبو مرسة (41 عاماً) بسبب إلقائه خطبة الجمعة.

و نقلت مهجة القدس رسالة عن أسرى حركة الجهاد الإسلامي قالوا فيها إن الأسير أبو مرسة ألقى خطبة صلاة الجمعة أمس، وتطرق في حديثه إلى ما تسمى (صفقة القرن)، والتخاذل والتواطؤ من بعض الدول العربية والإسلامية في الوقوف ضد الصفقة المشؤومة.

وأضافوا أنه بعد انتهاء الخطبة حضرت إدارة السجن، وطالبت بإخراج أبو مرسة من القسم إلا أن الأسرى رفضوا ذلك، ثم أغلقت الإدارة القسم لمدة ساعة وأخرجته بالقوة ونقلته إلى الزنازين.

وأشارت مهجة القدس إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد أبو مرسة بتاريخ 02/12/2003، وأصدرت بحقه حكما بالسجن 19 عامًا، بتهمة القيام بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال والانتماء لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

الجدير بالذكر أن الأسير محمد أبو مرسة من حي الشيخ رضوان بمدينة غزة ولد بتاريخ 23/03/1978، وهو متزوج ولديه بنت واحدة، ويقبع حاليا في سجن نفحة الصحراوي