الصين تُعقّم الأوراق النقدية ضمن خطة لمواجهة فيروس كورونا

ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن البنوك في الصين بدأت بتعقيم الأوراق النقدية، ضمن خطة لوقف انتشار فيروس كورونا القاتل.

وذكر البنك المركزي الصيني، في مؤتمر صحفي، أن البنوك شرعت في استخدام الأشعة فوق البنفسجية أو درجات الحرارة المرتفعة لتعقيم أوراق اليوان.

وأضاف "بعدها يجري ختم وتخزين الأموال لمدة سبعة إلى 14 يوما - اعتمادا على شدة تفشي المرض في منطقة معينة - قبل إعادة تعميمها".

الجدير بالذكر أن عدد الحالات مؤكدة الإصابة بفيروس كورونا في الصين بلغت حالة، وفقا للجنة الصحة الوطنية الصينية، فيما وصل عدد الوفيات في البر الرئيسي للصين إلى 1523.