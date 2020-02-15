الثالثة خلال 24 ساعة.. الاشتباه باصابتين بفيروس كورونا في مصر

كشف أطباء في وزارة الصحة والسكان في مصر عن اشتباه في إصابة صينيَّين عاملَين في المبنى الإداري لمول "سيتي ستارز" بـفيروس كورونا الجديد، محذّرين من الذهاب إلى المركز التجاري الكائن في حيّ مدينة نصر في القاهرة، إلى حين الانتهاء من إجراءات تعقيم المبنى والتأكّد من عدم إصابة أيّ من العاملين فيه بالفيروس الجديد.

و تم تداول رسالة على تطبيق "واتساب" جاء فيها: "فتاة صينية تعمل في مول سيتي ستارز الشهير دخلت إلى البلاد من دون المرور على الحجر الصحي، وحينما شعرت بأعراض إصابتها بالمرض ذهبت إلى معارف لها بمدينة الرحاب، شرقي القاهرة، ثم سافرت إلى الصين مرة أخرى". تضيف الرسالة التي تأكّد "العربي الجديد" من تداولها على نطاق واسع في مجموعات الأطباء، أنّ الفتاة المصابة بالفيروس كانت تعمل في شركة "ميني سو" (سلسلة متاجر تبيع الأدوات والإكسسوارات المنزلية)، الأمر الذي اضطر المسؤولين عن الشركة إلى إخضاع جميع العاملين لديهم للفحص اللازم، ما أظهر عيّنة إيجابية أخرى لأحد الصينيين في الشركة.

وو بحسب الرسالة، أنّ العيّنة الإيجابية جرى اكتشافها في ساعة متأخرة من ليل الجمعة السبت، فيما دخل اثنان من العاملين في المبنى نفسه إلى المستشفى للاشتباه في إصابتهما بفيروس كورونا الجديد.

ويُعَدّ "سيتي ستارز" من أكبر المراكز التجارية في مصر وأكثرها إقبالاً، وهو مملوك لرجل الأعمال السعودي عبد الرحمن الشربتلي، ويقع مبناه الإداري على بعد أمتار قليلة من المبنى التجاري.

و أعلنت وزارة الصحة المصرية امس الجمعة عن اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد المتفشي في عددٍ من دول العالم.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان صحفي "اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس كورونا في مصر لشخصٍ أجنبي".

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة د. خالد مجاهد "أن الوزارة تمكنت من اكتشاف أول حالةٍ مصابة في فيروس كورونا المستجد، وذلك بفضل الخطة الوقائية التي وضعتها الوزارة مع بداية ظهور الفيروس في ولاية ووهان الصينية.

وأشار مجاهد إلى أنَّ طواقم الوزارة العاملة اكتشفت الحالة المصابة في فيروس كورونا المستجد من خلال التحاليل التي تجريها على بعض الأشخاص، لافتاً إلى أنَّ الوزارة أبلغت منظمة الصحة العالمية باكتشاف الحالة.

وذكر مجاهد أنَّ الوزارة اتخذت الإجراءات والتدابير الوقائية العاجلة وفق البروتوكول والبرنامج الموضوع، مشيراً إلى انّ الحالة الصحية للحالة المكتشفة مستقرة تماماً.

ودعا مجاهد الجمهور المصري لعدم القلق تجاه اكتشاف الحالة الأولى في الجمهورية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل وفق خطط عمل وقائية واحترازية وإجرائية عالية.