لليوم التاسع.. قوات الاحتلال تواصل إغلاق مدخل عابود برام الله

ما زالت قوات الاحتلال، تواصل إغلاق البوابة الحديدية المؤدية إلى قرية عابود شمال غرب رام الله لليوم التاسع على التوالي.

ووفق المصادر المحلية، فقد هددت قوات الاحتلال المواطنين في القرية بإغلاق البوابة لمدة أربعين يوما، في حال تكررت الاحتجاجات على الاغلاق.

وأشارت المصادر إلى أن مسيرة جماهيرية توجهت ظهر أمس الجمعة نحو مدخل البلدة، احتجاجا على مواصلة الإغلاق

وأفادت بأن قوات الاحتلال اطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين، لافتة أن شاب أصيب بالرصاص الحي في منطقة القدم، فيما أصيب مواطن آخر بقنبلة غاز في الوجه.

وتتعمد قوات الاحتلال تنغيص حياة المواطنين في انحاء الضفة ورام الله بإغلاق الطرق بالمكعبات الاسمنتية وتفتيش السيارات تحت حجج وذرائع واهية