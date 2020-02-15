2238 مسافراً تنقلوا أمس الجمعة عبر معبر الكرامة

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود أن 2238 مسافراً تنقلوا في كلا الاتجاهين يوم أمس الجمعة عبر معبر الكرامة، الرابط بين الضفة الغربية والأردن.

وأوضحت أن عدد المغادرين بلغ 1195 مسافر، بينما عدد القادمين بلغ1043 مسافر، والمرجعين بلغ عددهم 10 مسافر.

واضافت الادارة انه من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم السبت من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية عشره ظهراً في كلا الاتجاهين ، وتعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.