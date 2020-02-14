رابط المنحة القطرية: كشوفات المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار (2/2020)

رجحت مصادر خاصة لـ"فلسطين اليوم" أن تعلن وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة عن اسماء المستفيدين من المنحة الأميرية القطرية - مساعدات الأسر الفقيرة (1/2020) بعد إعلان السفير القطري محمد العمادي عن موعد صرف المنحة القطرية خلال الأسبوع المقبل.

وكشفت مصادر خاصة أنَّ رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي سيصل قطاع غزة عبر معبر بيت حانون الأسبوع المقبل، موضحةً أنَّ السفير العمادي ونائبه خالد الحردان يصلان قطاع غزة في جولة قصيرة منتصف الأسبوع المقبل لصرف المنحة القطرية لشهر فبراير، والاطلاع على المشاريع القطرية في قطاع غزة.

ولم تستبعد المصادر أنْ يلتقي السفير القطري محمد العمادي قيادة حركة حماس لبحث التهدئة، لاسيما بعد استئناف إطلاق البالونات الحارقة والمخففة من غزة على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

سيتم تفعيل رابط المنحة القطرية لشهر فبراير

وينتظر الفلسطينيون بفارغ الصبر تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار قطرية لشهر فبراير /2020، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها الغزيون نتيجة الحصار المتواصل منذ 13 عاماً.