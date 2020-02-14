السفير العمادي يصل قطاع غزة نهاية الأسبوع المقبل لبحث ملفات مهمة

كشفت مصادر خاصة أنَّ رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي سيصل قطاع غزة عبر معبر بيت حانون الأسبوع المقبل.

وأوضحت المصادر أنَّ السفير القطري محمد العمادي ونائبه خالد الحردان يصلان قطاع غزة في جولة قصيرة منتصف الأسبوع المقبل لصرف المنحة القطرية، والاطلاع على المشاريع القطرية في قطاع غزة.

ولم تستبعد المصادر أنْ يلتقي السفير القطري محمد العمادي قيادة حركة حماس لبحث التهدئة، لاسيما بعد استئناف إطلاق البالونات الحارقة والمخففة من غزة على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.