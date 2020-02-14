لأول مرة.. مستوطنون يقتحمون تجمع للبدو شرق القدس وينشرون الرعب

ذكرت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا ظهر اليوم الجمعة لأول مرة تجمع جبل البابا البدوي قرب بلدة العيزرية جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

عطا الله مزارعة ممثل تجمع جبل البابا أكد ان هذه هي المرة الأولى التي تقوم بها مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين باقتحام التجمع البدوي في محيط القدس.

وأوضح أن المستوطنين قاموا بترهيب المواطنين الفلسطينيين من البدو واثارة الخوف والرعب في قلوبهم.

ويعتبر تجمع جبل البابا أحد التجمعات البدوية في محيط القدس، ويسعى الاحتلال إلى تهجير سكانه من أجل إقامة مشاريع استيطانية وربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس، وتنفيذ المخطط المعروف بـE1"".

ومخطط E1 يهدف لفصل القدس نهائيًا عن امتدادها الفلسطيني.