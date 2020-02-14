القيادي عدنان يشيد بالمشاركة الواسعة في "انتفاضة الفجر"

أشاد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، بالمشاركة الواسعة من جماهير شعبنا الفلسطيني في صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، واصفًا ذلك "بانتفاضة الفجر".

وقال الشيخ عدنان: "إن شعبنا يبدع اليوم في سدانته للمسجد الأقصى المبارك والأرض المقدسة، خاصة في صلاة الفجر العظيم والتي تمتد من المسجد الأقصى إلى المسجد الإبراهيمي للمدن والمخيمات والريف الفلسطيني.

وأضاف: "إن الحشود في صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك فاجأت الكثيرين ولكنها ليست بمستغربة ممن مَهَجَ القدس والأقصى وفلسطين بدمه".

وأشاد الشيخ عدنان بدور الحرائر والمرابطات للمسجد الأقصى قائلًا: "إن دور الحرائر لا يقل بل ويفوق أهمية في بعض المواقع والمواقف دور الأحرار".

وجدد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، دعوته للشباب في كل قرية وتجمع في داخل وخارج فلسطين لأخذ زمام المبادرة في صلوات الفجر العظيم وعمارة بيوت الله تعالى.

وكان الآلاف من أبناء شعبنا أدى صلاة الفجر في باحات المسجد الأقصى المبارك والمسجد الابراهيمي دعمًا واسنادًا للمقدسيين في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة تجاه المقدسات الإسلامية وخاصة المسجد الأقصى المبارك.