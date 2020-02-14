حالة الطقس اليوم الجمعة: ارتفاع درجات الحرارة

توقعت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية أن تكون حالة الطقس اليوم الجمعة، غائمة جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة.

أما غدًا السبت من المتوقع أن يكون الطقس غائمًا جزئياُ ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة حيث يكون الجو معتدلا نهارا بارداً نسبياً الى بارد ليلاً.

ويوم الأحد المقبل من المتوقع أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث يصبح الجو باردا وتسقط امطار متفرقة بين الحين والأخر على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم الجمعة المواطنين من خطر تدني الرؤيا في ساعات الصباح يوم الأحد بسبب انخفاض الحرارة وتساقط أمطار محلية.