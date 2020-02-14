قوات الاحتلال تعتدي على المصلين في الأقصى

أفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت فجر اليوم الجمعة، على المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى المبارك بمنطقة باب حطة.

واوضح شهود عيان، بأن قوات الاحتلال فرضت مخالفات مالية على بعض المصلين الذين تم الاعتداء عليهم بسبب وجود الكعك والقهوة.

وكان الآلاف من المصلين الفلسطينيين والمسلمين الاجانب أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك رغم فرض قوات الاحتلال للقيود والعراقيل، تلبية لدعوات الفجر العظيم التي أطلقت منتصف الشهر الماضي نصرة للأقصى.

وقبل فجر اليوم الجمعة اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال وكبار الضباط باحات المسجد الأقصى المبارك واعتلوا الاماكن المرتفعة.

وخلال تواجد عدد من الفلسطينيين في طريق المجاهدين "بين بابي حطة والاسباط"، لاحقتهم قوات الاحتلال واعتدت عليهم بالضرب المبرح وحررت بعض المخالفات لهم.

وفيما يتعلق بالنساء فقد أوقفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشبان وبعض النساء وحررت الهويات واحتجزت بعضها قبل السماح لهم بالدخول لباحات الأقصى لصلاة الفجر، فيما منعت البعض دون سبب.