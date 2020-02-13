الأردن تعزل 14 مواطنًا بعد الاشتباه بإصابة كورونا

عزّلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، 19 أردنيًا وآخرين بينهم مواطنين صينيين إلى غرف الحجر الصحي، بعد الاشتباه بإصابتهم بعدوى فيروس "كورونا" المستجد.

وأكدت وسائل إعلام أردنية، أنّ وزارة الصحة اتخذت إجراءات احترازية وأدخلت المشبه بهم داخل حجر الصحي في مستشفى البشير، كانوا قد دخلوا الأردن عن طريق المطار.

وبدوره، قال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الأردنية د. عدنان إسحاق، :"إنّه تم ترحيلهم إلى وحدة العزل فورًا من المطار"، مضيفًا أنّ الوزارة طبقت بروتوكول الصحي وهو الحجر لمدة 14 يومًا، لتأكد من خلوهم من الاصابة.

وكانت الجمهورية الصينية، قد أعلنت أمس الأربعاء، عن وفاة 242 في يوم واحد، مع ارتفاع عدد حالات الإصابات إلى أكثر من 14 ألف، منذُ الإعلان عن اكتشاف فيروس كورونا، وتعد مقاطعة هوبي الصينية منشأ العدوى.