ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

الأردن تعزل 14 مواطنًا بعد الاشتباه بإصابة كورونا

  • فلسطين اليوم - عمان
  • 22:56 - 13 فبراير 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
جوال
مشاركة

عزّلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، 19 أردنيًا وآخرين بينهم مواطنين صينيين إلى غرف الحجر الصحي، بعد الاشتباه بإصابتهم بعدوى فيروس "كورونا" المستجد.

وأكدت وسائل إعلام أردنية، أنّ وزارة الصحة اتخذت إجراءات احترازية وأدخلت المشبه بهم داخل حجر الصحي في مستشفى البشير، كانوا قد دخلوا الأردن عن طريق المطار.

وبدوره، قال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الأردنية د. عدنان إسحاق، :"إنّه تم ترحيلهم إلى وحدة العزل فورًا من المطار"، مضيفًا أنّ الوزارة طبقت بروتوكول الصحي وهو الحجر لمدة 14 يومًا، لتأكد من خلوهم من الاصابة.

وكانت الجمهورية الصينية، قد أعلنت أمس الأربعاء، عن وفاة 242 في يوم واحد، مع ارتفاع عدد حالات الإصابات إلى أكثر من 14 ألف، منذُ الإعلان عن اكتشاف فيروس كورونا، وتعد مقاطعة هوبي الصينية منشأ العدوى.

الأكثر مشاهدة

متعلقات