فيسبوك يرجل إطلاق تطبيق المواعدة في اوروبا

أعلنت شركة فيسبوك العملاقة، اليوم الخميس، أنّها أجلت إطلاق تطبيقها الجديد الخاص بالمواعدة في قارة أوروبا.

وذكرت وكالة الانباء فرانس برس، أنّ سبب الإرجاء هو قيام الهيئة الأيرلندية المنظمة للقطاع بتفتيش مقر الشبكة الاجتماعية في ايرلندا.

وبدوره، ذكر المتحدث باسم الشركة، انّ الهيئة الأيرلندية جمعت وثائق من مقر الشركة في دبلن.

وأضاف، ان شركته تسعى لمعالجة البيانات الشخصية دون حدوث مشاكل، عقب إصدار التطبيق الجديد.

وكانت فيسبوك قد اطلقت العام الماضي تطبيق المواعدة في أمريكا الشمالية، وجنوب شرقي آسيا، وتسعى جاهدًا إلى إطلاقه في قارة أوروبا.