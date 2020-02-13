نيسان تعلن عن تخفيض توقعات أرباحها وخسائر بمليارات الدولارات

أعلنت شركة نيسان موتورز للسيارات العالمية، اليوم الخميس،تخفض توقعات أرباحها التشغيلية إلى نسبة 43 بالمئة.

وأرجعت الشركة اليابانية التي تُعاني من قضية مشهورة مست قائدها كارلوس غصن،خلال بيان لها، أنّ خفض توقعات الأرباح، نتيجة تراجع في المبيعات على المستوى العالمي.

وأوضحت، أنّ إدارة الشركة خطط إلى تقليل المنتجات المعروضة وخفض الوظائف بالإضافة إلى إغلاقها بعض مصانع تصنيع المواد الخاصة بالسيارات، مشيرةً إلى انها تكبدت خسائر بقيمة 26.1 مليار دولار في الربع الثالث من العام الماضي.

وتشهد نيسان، في هذه الأيام تراجعًا في زيادة حصتها السوقية، خاصة بعد هروب غصن من طوكيو إلى لبنان، بتاريخ 7/فبراير الماضي، المتهم بقضايا فساد المالي.