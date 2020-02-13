الرجل الأكبر سناً في العالم يكشف سر "طول العمر"!

كشفت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية أن الرجل الاكبر سناً في العالم، هو شيتيتسو واتانابي البالغ من العمر الـ 113 عاماً.

وتقدمت موسوعة "غينيس" هدية للمعمر شيتيتسو واتانابي في عيد ميلاده الـ 113 عاماً، عد أنْ أكدّت أنه أكبر رجل حي في العالم.

وكشف المعمر شيتيتسو واتانابي أن سر عمره الطويل يرجع إلى أشياء بسيطة من الممكن ان يفعلها أي إنسان على وجه الارض "أولها عدم الغضب والاحتفاظ بابتسامة على وجهك".

كما أنه يحب الحلويات، مثل السكر البني، لكنه يستمتع غالباً بأشياء مثل الكسترد والكريمات المعبأة في هذه الأيام، لأنه فقد أسنانه.

وُلد واتانابي في 5 مارس/آذار 1907، وكان الأكبر بين ثمانية أطفال.