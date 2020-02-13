نتنياهو يهاتف مؤسس شركة "فيسبوك".. هذا ما دار بينهما؟

احتج رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لمؤسس شركة "فيسبوك" مارك زوكربيرغ حول كيفية تعامل موقع التواصل الاجتماعي مع حملة حزبه "الليكود" الانتخابية. وفق ما كشفت عنه صحيفة "هآرتس العبرية".

ووفق ما أوردته الصحيفة عن مصادر مطلعة على مكالمة هاتفية أجراها نتنياهو مع زوكربيرغ أمس الأربعاء تأكيدها على أن نتنياهو اتهم "فيسبوك" بالعمل ضد حملة "الليكود" قبيل انتخابات الكنيست الثالثة على التوالي المقرر تنظيمها في الثاني من مارس المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو اشتكى من اتخاذ "فيسبوك" خطوات ضد مؤيدين له في الانتخابات، مطالبًا إياه بضمان نزاهة الانتخابات والتصرف بشكل مسؤول ونزيه.

واكتفى مؤسس "فيسبوك" بالقول: "ستتوخى الحيطة" إزاء الموضوع، مضيفًا: "الشركة تتواصل دائما مع زعماء في جميع أنحاء العالم"، مشيرا إلى أن زوكربيرغ، أكد أن موقعه يعد "منصة منفتحة على جميع الأفكار".

الجدير بالذكر أن موقع "فيسبوك" اتخذ خلال العام الأخير سلسلة خطوات عقابية بحق نتنياهو ومؤيدين له، بما في ذلك التعليق المؤقت لخدمة الرسائل الأوتوماتيكية في صفحة رئيس الوزراء بسبب منشور نص على أن "المواطنين العرب يرغبون في إبادتنا جميعا".