آلية وكشف السفر عبر معبر رفح يوم الأحد القادم

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، كشف وآلية السفر عبر معبر رفح البري يوم الأحد القادم (16/2/2020).

وأوضحت الوزارة في بيان لها، بأن الحافلات التي سيسمح لها السفر من (العاشرة حتى الثالثة عشر (الرقم 150) من كشف (2020/4).

ودعت الوزارة، المسافرين للتواجد يوم الأحد الساعة (6:30) صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، وطالبت الجميع بالالتزام بموعد السفر حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.

كما دعت جميع المسافرين لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

كشف المسافرين يوم الأحد 26/2/2020 اضغط هنا