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عائلات الجنود الإسرائيليين بغزة يقررون تنظيم حملة للإفراج عن ابنائهم

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 12:59 - 13 فبراير 2020
عائلة هدار غولدن الجندي الأسير لدى المقاومة الفلسطينية في غزة عائلة هدار غولدن الجندي الأسير لدى المقاومة الفلسطينية في غزة
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قررت عائلات الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى المقاومة الفلسطيني في قطاع غزة، البدء بحملة جديدة للتحرك بهدف الإفراج عن أبنائهم الجنود.

وستبدأ الحملة الإسرائيلية الجديدة مساء اليوم الخميس، الساعة السادسة مساءًا بعنوان "توقفنا عن الصمت – سنعيد الأبناء".

وأوضحت عائلة الضابط الإسرائيلي هدار غولدين بأن الحملة تشمل تنفيذ فعاليات جماهيرية سيكون ذروتها في تاريخ (26/2/2020) في مظاهرة عارمة في مدينة بئر السبع المحتلة.

وجاءت الحملة الإسرائيلية الجديدة بعد تمكن قوات الاحتلال من الافراج عن المعتقلة الإسرائيلية في السجون الروسية إضافة إلى أن عائلات الجنود الأسرى في غزة لديهم قناعة بأن حكومة نتنياهو تجاهلت قضية أبنائهم وحولتها إلى قضية هاشمية.

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