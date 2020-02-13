ارتفاع عدد الأثرياء في العالم.. هذا حجم ثروتهم في الشرق الأوسط

ارتفع عدد الأثرياء في العالم في عام 2019 بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط، وفقًا لما كشفته الشركة الأميركية "ويلث إكس".

وقالت الشركة إن عدد الأثرياء ارتفع 10% خلال العام الماضي، حيث أصبح عدد الأغنياء الذين تتراح ثروتهم ما بين 5 و30 مليون دولار، حوالي 2.7 مليون شخص.

وأوضحت الشركة أن هذه الزيادة خلال العام 2019 كانت كبيرة جدًا مقارنة بأعوام سابقة، حيث أن عدد الأغنياء ارتفع في 2018 بنسبة 1%.

كما أشارت إلى أن ثروات الأغنياء بلغت العام الماضي نحو 26.6 ترليون دولار، بارتفاع نسبته 10.2% عن 2018.

وفيما يخص منطقة الشرق الأوسط، بيّنت الدراسة أن عدد الأغنياء بلغ 7 ألف شخص فقط، وتقدر ثرواتهم جميعا بحوالي 751 مليار دولار.

ويشكل هؤلا ما نسبته 2.8% من أثرياء العالم، وعند مقارنة عدد الأغنياء بعدد السكان نجد أن أموال الشرق الأوسط تنحصر في أيادي قليلة.

وتابعت الشركة أن عدد الأغنياء، الذي أشارت إليه الدراسة، يبلغ 73680 شخصا من أصل 411.5 مليون نسمة تعيش في المنطقة، بينما يبلغ عدد السكان أمريكا الشمالية حوالي 529 مليون نسمة من بينهم مليون شخص من الأغنياء.