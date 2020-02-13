انسحاب لاعب منتخب الكويت من بطولة دولية بسبب "إسرائيلي"

انسحب لاعب منتخب الكويت للكيك بوكسينغ عبدالعزيز مراد أمام لاعب اسرائيلي في الدور قبل النهائي من بطولة اوروبا المفتوحه “احدى البطولات الكبرى للاتحاد الدولي للعبة WAKO تصنيف (A) والتي يشارك بها 39 دولة يمثلها 700 لاعب.

وسجل مراد موقفا وطنيا وعربيا مشرفا رافضا اللعب امام لاعبي "إسرائيل"، وكان مراد قد قدم مستويات مشرفة خلال البطولة محققا انتصارين على لاعبي المنتخب التركي والسلوفيني الامر الذي أهله لدخول المربع الذهبي، الا انه اصطدم بنصف النهائي مع لاعب "إسرائيل"، ليقرر الانسحاب والاكتفاء بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

بدورها، تألقت لاعب ازرق الكيك بوكسينغ همايل الياقوت هي الاخرى في بطولة اوروبا المفتوحة، باحتلالها المركز الثاني بعد منافسة كبيرة مع لاعبة منتخب صربيا في اللقاء النهائي الذي انتهى بالنقاط.

يذكر ان الياقوت سجلت في انطلاقة البطولة بالخطأ بوزن غير وزنها الا انها قدمت اداء كبير استحق الاشادة والثناء من جميع المراقبين.

وقدم ابطال المنتخب الكويتي الوطني للكيك بوكسينغ هذا الانجاز لسمو الامير وللشعب الكويتي، شاكرين في الوقت ذاته اللجنة الاولمبية وعلى رأسها الشيخ فهد الناصر وللجنة الكويتية للكيك بوكسينغ لما قدموه من دعم كبير للعبة حتى تحقق هذا الانجاز.