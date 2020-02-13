الاحتلال يُسلم جثمان الشهيد البناء منفذ عملية القدس

قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، تسليم جثمان الشهيد شادي البنا منفذ عملية إطلاق النار في القدس المحتلة الجمعة الماضية.

وأوضحت عائلة الشهيد شادي البنا، بأن قوات الاحتلال اشترطت لتشيع جثمان الشهيد أن لا يتعدى عدد المشعين 35 شخصا.

وجاء ذلك رغم وصية وزير الأمن الداخلي للاحتلال الإسرائيلي جلعاد اردان مساء أمس الأربعاء، لرئيس مكتب الأمن القومي بعدم تسليم جثمان منفذ عملية القدس لأهله.

يُشار إلى أن الشهيد شادي البنا استشهد في 6/2/2020 برصاص شرطة الاحتلال في البلدة القديمة من مدينة القدس، بادعاء إطلاق النار على عناصرها.