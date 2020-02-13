كريستيانو رونالدو يحصل على "الإقامة الدائمة" في الإمارات

حصل اللاعب البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو على الإقامة الذهبية في الإمارات.

والإقامة الذهبية هي نظام الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" للمستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية، والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة، بهدف تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال والموهوبين، التي أقرها مجلس الوزراء الإماراتي.

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو يقضي إجازته في مدينة دبي بالإمارات باستمرار، يشارك في مؤتمر دبي الرياضي الدولي منذ عام 2011.