"كورونا" تتسبب في إقالة ارفع مسؤول سياسي في الصين

قالت وكالة «شينخوا» الصينية إن رئيس بلدية شانغهاي يينغ يونغ سيحل مكان جيانغ تشاو ليانغ على رأس اللجنة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وتأتي إقالة جيانغ بعد إعلان الصين الثلاثاء إقالة اثنين من كبار المسؤولين عن الصحة في مقاطعة هوبي في وسط البلاد، وسط انتقادات متنامية على خلفية تعامل المسؤولين الصينيين مع انتشار الفيروس.

وأعلنت الصين إقالة رئيس لجنة الحزب الشيوعي في مقاطعة هوبي، مركز انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أدى إلى وفاة 1355 شخصاً، وفق ما نقلت وكالة «شينخوا» الرسمية عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت المقاطعة قد أبلغت عن ارتفاع كبير في الإصابات بالفيروس اليوم (الخميس)، بحيث وصلت إلى نحو 60 ألف إصابة بعد تعديل سلطات هوبي لطرق تشخيص الإصابة بالفيروس والإحصاء.

وازداد الضغط على المسؤولين المحليين الصينيين بعدما كشفت الأحداث عن عدم تمتعهم بالكفاءة المطلوبة، خاصة بعد وفاة طبيب صيني في هوبي كان من أوائل المحذرين من الفيروس وتعرض لاستدعاء من قبل الشرطة لإسكاته.

وتعرضت السلطات المحلية في هوبي وووهان لانتقادات نادرة من نوعها وغير خاضعة للرقابة على شبكة الإنترنت لتقليلها في البداية من حجم انتشار الفيروس.

كما واجهت سلطات مدينة ووهان انتقادات في يناير (كانون الثاني) بسبب مضيها قدماً بإقامة مهرجان سنوي تحضره 40 ألف عائلة قبل أيام من إغلاق المدينة.

وأقيل أيضاً مسؤول كبير في الصليب الأحمر في ووهان بسبب التقصير في أداء واجبه.