أكثر من 2 مليار مستخدم لتطبيق "واتساب"

ارتفع عدد مستخدمي تطبيق "واتساب" ليتخطى الملياري مستخدم، أمس الأربعاء.

وأشارت الشركة التابعة لشركة "فيسبوك" إلى وجود تحديات كبيرة على عاتق الشركة من أجل حماية البيانات الخاصة بهذا العدد من المستخدمين.

وقالت الشركة في بيان لها: "يسرّنا إعلامكم بأن عدد مستخدمي "واتس آب" في العالم تخطى المليارين"، وأضافت "نحن ندرك أننا كلما ازدادت درجة اتصالنا ازدادت معها ضرورة حماية البيانات.

ووفقا لمواقع "archyde"، فإن "واتساب" نمت بسرعة كبيرة لتصبح إحدى أكثر الخدمات نجاحًا بين الشركات والتطبيقات المملوكة لشركة "فيسبوك.

كما زادت درجة ترميز المحادثات عبر الخدمة بصورة كبيرة بما يساعد المستخدمين على التواصل بسرية، وذلك على الرغم من دعوات أجهزة الشرطة في الولايات المتحدة والعالم لزيادة القدرة على اعتراض البيانات.